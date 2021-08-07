Süleyman Karadeniz, olimpiyatları madalyasız noktaladı
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Süleyman Karadeniz, olimpiyatları madalyasız noktaladı

Süleyman Karadeniz, olimpiyatları madalyasız noktaladı
Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güreşte serbest stil 97 kg'da Süleyman Karadeniz, bronz madalya maçında İtalyan Ruano'ya yenilerek olimpiyatları 5. olarak tamamladı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güreşte serbest stil 97 kg'da Süleyman Karadeniz, bronz madalya maçında İtalyan Ruano'ya yenilerek olimpiyatları 5. olarak tamamladı.

Türk sporunun madalya avcıları olarak anılan ve tarihimizde en çok madalyayı kazanan Türk güreşi, Tokyo'dan 3 bronz madalya ile dönüyor. Hiç final maçına çıkamayan Güreş Milli Takımı'nda Yasemin Adar, Taha Akgül ve Rıza Kayaalp bronz madalya kazandı.Son olarak madalya için mindere çıkan Süleyman Karadeniz ilk tur müsabakasında Özbek rakibi İbragimov'u yendi. Çeyrek finalde milli sporcumuz Kazak A.Yergali'yi 8-7 yenenerek yarı finale yükseldi. 97 kiloda mücadele eden Süleyman Karadeniz yarı finalde son olimpiyat şampiyonu ABD'li Snyder'a 5-0 kaybetti ve bronz madalya için İtalyan Ruano ile karşılaştı. Maçın son bölümünde verdiği puanlarla Süleyman Karadeniz 6-2 yenilerek olimpiyatları 5. sırada tamamladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, bronz madalya kazandı
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