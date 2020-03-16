Şükrü Hanedar Rıdvan Dilmen'e patladı: Şeytanlık senin ruhunda var Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar, futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in Galatasaray'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Galatasaray Futbol A Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar, sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim başta olmak üzere oyuncular ve yöneticilerin ligin ertelenmesini istemesine Rıdvan Dilmen'in gösterdiği tepkiye sert çıktı.

Hanedar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şeytanlık senin ruhunda var! Sen, daha önce TFF'de yaptığın gibi yine Galatasaray Spor Kulübü'nü, Başkanını, Hocasını, Oyuncularını siyasetle karşı karşıya mı getirmeye çalışıyorsun?" ifadelerini kullandı.

RIDVAN DİLMEN NE DEMİŞTİ?

"Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'in açıklamalarını dinledim. Sporcuları tabii ki devlet koruyacak. Böyle bir karar alınıyor, uygulanıyor. Bu maçların seyircisiz oynanma kararı perşembe akşamı 19:00'da alındı. Aynı gün 12:00'de Nihat Özdemir 'Seyircili oynanacak' dedi. 19.00'daki açıklama sonrası 'Neden ertelenmedi?' diye tepkiler oldu. Bu virüs 72 saat önce mi çıktı? Salı günü bu ligler oynanmasın deseydiniz anlardım. Nisan sonuna kadar da maçlar ertelense, bundan sonra zaten seyircili maç oynanmaz. Devlet, 80 tane bilim adamıyla konuşmuş ve bu kararı almış. Dua mı edecekler biri ölsün diye? Nedir bu kadar tepki? Perşembeye kadar hangi başkan, hangi teknik adam maçlar ertelensin dedi? Varsa helal olsun! Tartışılmadı bile bizde. Bu virüs buraya 18.55'te mi geldi?"