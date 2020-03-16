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Rıdvan Dilmen, Galatasaray, Futbol, Spor

Şükrü Hanedar Rıdvan Dilmen'e patladı: Şeytanlık senin ruhunda var

Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar, futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in Galatasaray'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

16.03.2020 09:21 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:29
Şükrü Hanedar Rıdvan Dilmen'e patladı: Şeytanlık senin ruhunda var

Galatasaray Futbol A Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar, sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim başta olmak üzere oyuncular ve yöneticilerin ligin ertelenmesini istemesine Rıdvan Dilmen'in gösterdiği tepkiye sert çıktı.

Hanedar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şeytanlık senin ruhunda var! Sen, daha önce TFF'de yaptığın gibi yine Galatasaray Spor Kulübü'nü, Başkanını, Hocasını, Oyuncularını siyasetle karşı karşıya mı getirmeye çalışıyorsun?" ifadelerini kullandı.

RIDVAN DİLMEN NE DEMİŞTİ?

"Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'in açıklamalarını dinledim. Sporcuları tabii ki devlet koruyacak. Böyle bir karar alınıyor, uygulanıyor. Bu maçların seyircisiz oynanma kararı perşembe akşamı 19:00'da alındı. Aynı gün 12:00'de Nihat Özdemir 'Seyircili oynanacak' dedi. 19.00'daki açıklama sonrası 'Neden ertelenmedi?' diye tepkiler oldu. Bu virüs 72 saat önce mi çıktı? Salı günü bu ligler oynanmasın deseydiniz anlardım. Nisan sonuna kadar da maçlar ertelense, bundan sonra zaten seyircili maç oynanmaz. Devlet, 80 tane bilim adamıyla konuşmuş ve bu kararı almış. Dua mı edecekler biri ölsün diye? Nedir bu kadar tepki? Perşembeye kadar hangi başkan, hangi teknik adam maçlar ertelensin dedi? Varsa helal olsun! Tartışılmadı bile bizde. Bu virüs buraya 18.55'te mi geldi?"

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Şükrü Hanedar Rıdvan Dilmen'e patladı: Şeytanlık senin ruhunda var

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Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar Rıdvan Dilmen'e patladı: Şeytanlık senin ruhunda var

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Haber Yorumları (15)
500
FATİH: GS herzamnki gibi saf ayağına yatıyor. Halbuki herkes bilir dünyada şikeyi en çok İtalyanlar yapıyor Türkiye''de ise Galatasay. . . .
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REİS: her sene aleni şampiyon yapılan gs nin bu sene niye önü kesilmek istensin buna kargalar güler. . . . . şeytanlığa gelince gs bırak rıdvanı gerçek şeytanı ters çevirir. .
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TEVFİK: Rıdvanın tarafsız olduğunu düşünmüyorum Galatasaray düşmanlığı yaptığı çok açık her fırsatta bunu dile getiriyor. Maçlar seyircisiz oynanması hiç doğru değil ertelenmeliydi. Bu haftadan sonra niye erteleyecekler maçları o zaman oynansın bu hafta nasıl oynandıysa
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MEMET33: O ZAMAN BENDE SANA SORUYORUM RIDOŞ, ÖĞLEN 12 YE KADAR SEYİRCİLİ OYNANACAK LİG 19 DA SEYİRCİSİZ OYNANMA KARARI ALINIYOR. PEKİ 7 SATTE Mİ KORONA GELDİ STADLARA. BAKIN MESELE HEP GALATASARAYIN ÖNÜNÜN KESİLMESİ. GİTTİ 2 PUAN BAK ŞİMDİ AKŞAMA DOĞRU LİGLER ERTELENDİ KARARI GELECEK, BEKLE VE GÖR. . . .
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FBLİ: türkiyeye şikeyi getiren gs, himmetle şampiyon olan gs, hakemler tarafından kollanan gs ama şeytanlık rıdvan dilmende, hadi gidin kendi işinize bakın fransız takımı sizi
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:D: hay ağzına sağlık kardeşim
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BİZIMLE DEĞİLSİN CİNCON: rıdvan doğru söylüyor gs kulübü gene boş yapmış aynı şeyleri ahmet çakar da dedi rıdvanın dedikleri mi ağrınıza gitti 55 bin kişi gelsin ağırlarız sıkıntı olmaz diyen kulüp seyircisiz kararından sonra bir anda maçların ertelenmesini istedi derdiniz sağlık falan değil seyieciden gelecek para ve destek şampiyon olmak için herşeyi aparsınız bunu geçen sene de önceki sene de daha önceleri de gördük tasdik ettik. . .
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REFİK: Rıdvan sonuna kadar haklı neden devletin ''maçlar seyircisiz'' açıklaması öncesi taraftar ve futbolcuların sağlığını çoook düşünen gs ligin ertelenmesini istemedi? futbol tarihimiz böyle iki yüzlülük görmedi
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KATAKÜLE: GALATASARAY MAÇI ALSAYDI BU YORUMLARIN HİÇ BİRİ OLMAZDI.
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DASD: bu adam ntv de şikebahçenın avukatlığını yapıyor şıkebahçeden başka o kanalı izleyen yok tüm avrupada maçlar ertlendi neden türkiyede ertlenmedi şikebahçe kümyeye oynuyor eğer şampiyonluğa oynasydı emnın neden ertelnemedi diye ağlıcaktı fenerin avukatı ama herlkesin işine geldi
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500
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