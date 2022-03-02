Şubat ayında en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 556 milyon 445 bin dolara imza atan otomotiv sektörünü, 2 milyar 400 milyon 988 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 845 milyon 884 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

Şubat ayında en fazla ihracat artışı, yüzde 388,1 ile gemi ve yat hizmetlerinde gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 75'ini oluşturan sanayi grubunda yüzde 25,6 artışla 15 milyar 7 milyon 172 bin dolar tutarında ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 13,9'unu oluşturan tarım grubunda yüzde 30,9 yükselişle 2 milyar 784 milyon 139 bin dolar, toplam ihracattan yüzde 2,4 pay alan madencilik grubunda yüzde 14,9 artışla 476 milyon 83 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti

En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke, 1,8 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla ABD ve 1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu. Tutar bazında en çok artış ise 384 milyon dolarla ABD, 318 milyon dolar artışla Irak ve 291 milyon dolar artışla Almanya'da kaydedildi.

Ülke gruplarına göre ihracata bakıldığında ise en büyük pazar olan AB'ye ihracat, yüzde 22 artışla 8,4 milyar dolar hacme ulaştı. AB haricindeki diğer Avrupa ülkeleri de dahil edildiğinde Avrupa kıtasının şubat ayı ihracatındaki payı yüzde 55,2 oldu. Diğer ülke gruplarında, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,5 milyar dolar, Afrika kıtasına 2 milyar dolar, Kuzey Amerika'ya 1,5 milyar dolar ve Uzak Doğu'ya 1,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 8 milyar dolarla İstanbul, 1,4 milyar dolarla Kocaeli ve 1,3 milyar dolarla Bursa oldu.

Şubat ayında Türk lirası ile ihracat yüzde 92 arttı

165 ülkeye toplam 9 milyar TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildi. Böylece şubat ayında Türk lirası ile ihracat yüzde 92 arttı.

1.718 firma, şubatta ilk kez ihracat yaparak ihracat ailesine katıldı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2021 ve 2022'nin şubat ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):