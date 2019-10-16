Suat Serdar: Ozan Kabak ile savaşa karşıyız

Tercihini Almanya'dan yana kullanan Schalke 04'ün Türk asıllı oyuncusu Suat Serdar, "Hepimiz savaşa karşıyız, Ozan Kabak da öyle. Onu uzun süredir tanıyorum. Yaptığı hareket o amaçla değil." dedi.

16.10.2019 21:57
Suat Serdar: Ozan Kabak ile savaşa karşıyız

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi reddederek Almanya Milli Takımı'nı seçen Suat Serdar, Schalke'nin Ozan Kabak ile ilgili yaptığı asker selamı açıklamasının üzerine konuştu.

Ozan Kabak'ı uzun süredir tanıdığını söyleyen 22 yaşındaki oyuncu, "Hepimiz savaşa karşıyız, Ozan Kabak da öyle. Asker selamına katılmış olabilir ancak onu uzun süredir tanıyorum. Takımımız da onun savaşa karşı olduğunu bilir. Yaptığı hareket de o amaçla değil, medya abartıyor" ifadelerini kullandı.

SCHALKE: KONUYU KAPATACAĞIZ

Schalke'nin Kicker'e yaptığı açıklamasında, Arnavutluk ve Fransa maçı sonrasında Asker Selamı yapan Ozan Kabak ile konuşulacağı ve bunu yapmaması isteneceği belirtilirken, "Ozan Kabak ile kendi aramızda konuşacağız ve bu konuyu kapatacağız. Schalke 04, Suriye'de yaşanan olaylarla ilgili sembolik hareketlerden kendini uzak tutuyor" ifadeleri kullanılmıştı.

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YORUMLAR (3)

  • HAKAN TÜRK:
    Gakko lafini bilde konus bende almanyada yasiyorum sapina kasar türküm bi kac türk almanya milli takimini secti diye hepsini ayni kefenin icine koyamazsin
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  • ADINIZI YAZIN:
    kanin bozuk oldugunu anladik senin insan olsan böyle yapmasin almanyayi istemezdin birazcikturk kani damarlarinda olsaydi dogru kara verirdin zaten allah belanizi versin hepinizin turk dusmanlari
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  • GAKKO:
    Bunlar Almanlaşmiş Türkler malesef irkini geldigi yeri unutmuş mahluklar biz bunlari adam dan saymiyoruz
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