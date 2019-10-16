Suat Serdar: Ozan Kabak ile savaşa karşıyız

16.10.2019 21:57

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi reddederek Almanya Milli Takımı'nı seçen Suat Serdar, Schalke'nin Ozan Kabak ile ilgili yaptığı asker selamı açıklamasının üzerine konuştu.

Ozan Kabak'ı uzun süredir tanıdığını söyleyen 22 yaşındaki oyuncu, "Hepimiz savaşa karşıyız, Ozan Kabak da öyle. Asker selamına katılmış olabilir ancak onu uzun süredir tanıyorum. Takımımız da onun savaşa karşı olduğunu bilir. Yaptığı hareket de o amaçla değil, medya abartıyor" ifadelerini kullandı.

SCHALKE: KONUYU KAPATACAĞIZ

Schalke'nin Kicker'e yaptığı açıklamasında, Arnavutluk ve Fransa maçı sonrasında Asker Selamı yapan Ozan Kabak ile konuşulacağı ve bunu yapmaması isteneceği belirtilirken, "Ozan Kabak ile kendi aramızda konuşacağız ve bu konuyu kapatacağız. Schalke 04, Suriye'de yaşanan olaylarla ilgili sembolik hareketlerden kendini uzak tutuyor" ifadeleri kullanılmıştı.