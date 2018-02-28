Su İçerken Gol Yiyen Kaleci: Bir Sonraki Maçta Şişeyi Kaleye Koymayacağım

Almanya Bundesliga 2 takımlarından Duisburg'un kalecisi Mark Flekken, Ingolstadt maçında yediği skandal golün ardından ilk kez konuştu.

Duisburg'un Ingolstadt'ı 2-1 yendiği maçın 18. dakikasında su içtiği sırada gelişen atağı fark etmeyen kaleci, topun ağlara gitmesiyle büyük bir şok yaşamış ve sosyal medya bu olayla çalkalanmıştı.

"ŞİŞEYİ KALEYE KOYMAYACAĞIM"

Yediği skandal golden önce, kendi takımının attığı golün geçersiz sayıldığının farkına varmadığı için su içmeye yöneldiğini söyleyen 24 yaşındaki file bekçisi, "Bir sonraki maçta şişemi kaleye koymayacağım" ifadelerini kullandı.

Maçın 11. dakikasında Stefan Kutschke'nin penaltı vuruşunu kurtaran Flekken, yediği hatalı gol sonrasında skorun 1-1'e gelmesine engel olamazken kurtardığı penaltı ve takımın 2-1 galip gelmesi nedeniyle ağır eleştirilerden kurtulmuş oldu.

Öte yandan Duisburg'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Ahmet Engin ise 13. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçiren isim olmuştu.