SU-35'in antrenman uçuşu nefesleri kesti

14.09.2019 16:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova ziyaretinde katıldığı Havacılık ve Uzay Fuarı MAKS-2019'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'e Rus uçaklarının da katılmasını teklif etmişti. Erdoğan'ın teklifine olumlu yanıt veren Putin, İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'te sergilenmek üzere SU-35 savaş uçağı gönderdi.

Dün İstanbul'a iniş yapan SU-35 uçağı, bugün ise antrenman uçuşu gerçekleştirdi. SU-35'in Atatürk Havalimanı semalarındaki şovu nefes kesti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

SU-35 TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDE

ABD, Türkiye'nin F-35 ortaklığının askıya alındığını açıklamıştı. Ardından Türkiye'nin Rusya'dan SU-35 alıp alamayacağı konusu gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ziyaretinde SU-35 ve SU-57 uçaklarını bizzat incelemişti. Rus devlet savunma sanayisi şirketi Rosteh'in Üst Yöneticisi Çemezov, "Eğer Türk meslektaşlarımız arzu ederse biz SU-35 savaş uçağı vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

SU-35 ÖZELLİKLERİ NELER?

Sukhoi SU-35, SU-27 'Flanker'ların çokça geliştirilmiş iki ayrı türevinden biridir. Sukhoi tarafından tasarlanan ve Komsomolsk-on-Amur Uçak Üretim Ortaklığı (KnAAPO) tarafından üretilen tek koltuklu, çift motorlu süper-manevra kabiliyetli çok amaçlı avcı jetleridir. Rus Sukhoi firması tarafından tasarlanan tek koltuklu, çift motorlu SU-35, çok amaçlı avcı uçağı olarak kullanılıyor.

SU-35'in ait olduğu 4++ nesli, toplam özelliklerine avcı uçağının azami derecede 5. nesil uçaklara yakınlaştırıldığını göstermekte, zira stealth teknolojisi ile APAR dışında 5. nesil uçakların çoğu gereksinimlerini karşılamaktadır.

SU-27M olarak bilinen ilk varyantı 1980'lerde, Sukhoi yüksek performanslı SU-27'leri geliştirme arayışındayken tasarlanmıştır. Daha sonra tekrar tasarlanan SU-35 türevi, manevra kabiliyetini arttıran aerodinamik iyileştirmelere, geliştirilen aviyoniğe, daha geniş menzile ve daha güçlü motorlara sahiptir. SU-27'den dönüştürülen ilk SU-35 prototipi ilk uçuşunu Haziran 1988'de yaptı. Bunlardan bir düzineden fazla üretilmiştir ve bazıları Rus Şövalyeleri akrotimi tarafından kullanılmıştır. İlk SU-35 tasarımı, sonradan teknoloji kanıtı olarak kullanılan itme-vektörlü motorlara sahip SU-37'ye modifiye edilmiştir. 1990'ların sonunda SU-30MK ailesine çok benzeyen iki koltuklu eğitim uçağı modeli SU-35UB'den bir tane üretilmiştir.