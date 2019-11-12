Sterling, Joe Gomez ile kavgasını milli takıma taşıdı, maçta oynamayacak

12.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:09

EURO 2020 Elemeleri'nde Karadağ'ı yenmesi halinde turnuva biletini cebine koyacak olan İngiltere Milli Takımı'nda ortalık karıştı!

Hafta sonu İngiltere Premier Lig'de oynanan Liverpool-Manchester City maçında tartışıan Joe Gomez ile Raheem Sterling'in atışması milli takım kampında da devam etti.

"ARALARINDAKİ TARTIŞMA BÜYÜDÜ"

Maç içerisinde tartışan ikili Anfield'daki son düdükten sonra birbirine sarılarak gerginliği saha içerisinde bırakmıştı ancak City'nin yıldızı Sterling, milli takım kamp alanında Gomez'in boğazını sıktı. Liverpool oyuncusu yemek alanında otururken arkasından sarılan Sterling'in ilk olarak şaka yaptığını sandı ancak eylem devam edince ikilinin tartışması büyüdü.

Diğer oyuncuların ayırarak daha da sertleşmesini önledikleri kavga sonrasında Sterling, Karadağ maçının kadrosundan çıkarıldı. 24 yaşındaki futbolcu, kamptan gönderilmezken Pazar günü deplasmanda oynanacak Kosova mücadelesinde ise forma giyebilir.

İngiliz basınına yansıyan haberlerde, teknik direktör Gareth Southgate'in kararından sonra Sterling, Gomez'den özür diledi.

"KARŞILIKLI BAZI KELİMELER SÖYLEDİK VE BARIŞTIK"

Sterling kararın duyurulmasının ardından sabah saatlerinde Instagram'dan açıklama yaparak, "Duyguların yoğun olduğu bir spordayız ve duygularıma bazen sahip çıkamadığımı itiraf edecek kadar erkeğim. Hem Joe hem de ben bazı kelimeler söyledik ve ardından barıştık. Önümüze bakmalıyız. Çünkü ikimiz de bu oyunu seviyoruz. 5-10 saniyelik bir şeydi. Perşembe günkü maça odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

SOUTHGATE: STERLING'İ OYNATMAYACAĞIZ

İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Gareth Southgate resmi siteden paylaştığı açıklamasında, "Perşembe günü Karadağ'a karşı oynayacağımız maçta Sterling'i oynatmama kararı aldık. Bizim için en büyük zorluklarından biri kulüplerdeki rekabeti ve tartışmayı, milli takıma yansıtmamak. Maalesef Liverpool-Manchester City maçını ateşi hala dinmemiş" dedi.