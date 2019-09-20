Sterlin, dolar karşısında 2 ayın zirvesine çıktı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in ekim ayı sonuna kadar İngiltere ile AB arasında Brexit anlaşmasına varılabileceğine yönelik söylemleri, İngiliz Sterlini'ni dolar karşısında son iki ayın zirvesine çıkardı.

20.09.2019 13:00
Sterlin, dolar karşısında 2 ayın zirvesine çıktı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in ekim ayı sonuna kadar İngiltere ile AB arasında Brexit anlaşmasına varılabileceğine yönelik söylemleri, İngiliz Sterlini'ni dolar karşısında son iki ayın zirvesine çıkardı.

Kaynak: Dunya.com

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