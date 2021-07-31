Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali: Morutan'ın transferi yüzde 99 gerçekleşti, Galatasaray ile anlaştı
Galatasaray, Olimpiu Morutan transferinde mutlu sona ulaştı. Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali yaptığı açıklamada, "Olimpiu Morutan'ın transferi yüzde 99 gerçekleşti. Galatasaray ile anlaştı" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılıların Rumen futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Galatasaray, Fatih Terim'in transferini çok istediği Olimpiu Morutan'ı renklerine bağladı. Rumen futbolcunun formasını giydiği Steaua Bükreş'te başkan Gigi Becali transferi bizzat duyurdu.
BAŞKAN TRANSFERİ BİZZAT AÇIKLADI
Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali, Morutan'ın transferine ilişkin yaptığı açıklamada, "Olimpiu Morutan'ın transferi yüzde 99 gerçekleşti. Galatasaray ile anlaştı" ifadelerini kullandı.