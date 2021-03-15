STC Coin nedir? Güncel Student (STC) Coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside Student. STC coin, 450'den fazla üniversitede halihazırda mevcut olan geniş akademik jetonlaştırma için dünyanın en iyi üniversitelerinde tasarlanmış ilk eğitim jetonudur. STC coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, STC Coin nedir? Güncel Student (STC) Coin yorum ve grafiği

Student Coin bugünkü fiyatı ₺0,127964 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺2.895.303 TRY. Student Coin son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #2707, piyasa değeri mevcut değil. Dolaşımdaki arz verisi mevcut değil ve maksimum seviyede. 10.000.000.000 STC coin.

STC COİN NEDİR?

Student Coin, 450'den fazla üniversitede halihazırda mevcut olan geniş akademik jetonlaştırma için dünyanın en iyi üniversitelerinde tasarlanmış ilk eğitim jetonudur. Https://www.studentcoin.org/ adresinde daha fazla bilgi kontrol edin.