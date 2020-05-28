Stamford Bridge'te Atılan En İyi Premier Lig Golleri Didier Drogba, Mario Stanic ve Gus Poyet gibi yıldızların bir çok kez ağları havalandırdığı Stamford Bridge'te atılan Premier Lig gollerinden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

Didier Drogba, Mario Stanic ve Gus Poyet gibi yıldızların bir çok kez ağları havalandırdığı Stamford Bridge'te atılan Premier Lig gollerinden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik. Kaynak: Dugout