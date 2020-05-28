Stamford Bridge'te Atılan En İyi Premier Lig Golleri
Didier Drogba, Mario Stanic ve Gus Poyet gibi yıldızların bir çok kez ağları havalandırdığı Stamford Bridge'te atılan Premier Lig gollerinden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik.
28.05.2020 13:07 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:10
Didier Drogba, Mario Stanic ve Gus Poyet gibi yıldızların bir çok kez ağları havalandırdığı Stamford Bridge'te atılan Premier Lig gollerinden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik.
Kaynak: Dugout