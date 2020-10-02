Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

02.10.2020 14:17 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:20
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 375 lira, en düşük 293 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 375 lira, en düşük 293 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12 azalarak 169 milyon 559 bin 159 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 375 lira, en düşük saat 06.00'da 293 lira 27 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 308 lira 54 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 309 lira 298 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 500 lira, en düşük 293 lira 64 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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