Sporting-Ajax maçına Haller damga vurdu! Şampiyonlar Ligi'nde attığı 4 golle gecenin yıldızı oldu
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Ajax, deplasmanda Sporting'i 5-1 mağlup etti. Hollanda ekibinde 4 gol atan Haller performansıyla karşılaşmaya damga vurdu. Bu sonucun ardından Beşiktaş'ın da olduğu grupta Ajax liderliğe oturdu.
Ajax, Şampiyonlar Ligi'ne harika bir başlangıç yaptı. Hollanda temsilcisi, Haller'in yıldızlaştığı maçta Sporting'i 5-1 mağlup etti.
AJAX'IN SIRADAKİ RAKİBİ BEŞİKTAŞ
Ajax'a galibiyeti getiren golleri 2, 9, 51 ve 63. dakikalarda Sebastien Haller, 39. dakikada Steven Berghuis'ten geldi. Sporting'i tek golünü 33. dakikada Paulinho attı. Ajax grubun bir sonraki maçında Beşiktaş'ı konuk edecek. Sporting ise Borussia Dortmund'a konuk olacak.
Sizce #Beşiktaş - #Dortmund maçını kim kazanır? #BeşiktaşınMaçıVar #BaşarılarBeşiktaş— Haberler.com (@Haberler) September 15, 2021
Haberler.com - Spor Haberleri