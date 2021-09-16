Sporting-Ajax maçına Haller damga vurdu! Şampiyonlar Ligi'nde attığı 4 golle gecenin yıldızı oldu - Haberler Spor
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Sporting-Ajax maçına Haller damga vurdu! Şampiyonlar Ligi'nde attığı 4 golle gecenin yıldızı oldu

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Sporting-Ajax maçına Haller damga vurdu! Şampiyonlar Ligi'nde attığı 4 golle gecenin yıldızı oldu

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Ajax, deplasmanda Sporting'i 5-1 mağlup etti. Hollanda ekibinde 4 gol atan Haller performansıyla karşılaşmaya damga vurdu. Bu sonucun ardından Beşiktaş'ın da olduğu grupta Ajax liderliğe oturdu.

Ajax, Şampiyonlar Ligi'ne harika bir başlangıç yaptı. Hollanda temsilcisi, Haller'in yıldızlaştığı maçta Sporting'i 5-1 mağlup etti.

AJAX'IN SIRADAKİ RAKİBİ BEŞİKTAŞ

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 2, 9, 51 ve 63. dakikalarda Sebastien Haller, 39. dakikada Steven Berghuis'ten geldi. Sporting'i tek golünü 33. dakikada Paulinho attı. Ajax grubun bir sonraki maçında Beşiktaş'ı konuk edecek. Sporting ise Borussia Dortmund'a konuk olacak.

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Haber: Sporting-Ajax maçına Haller damga vurdu! Şampiyonlar Ligi'nde attığı 4 golle gecenin yıldızı oldu - Haberler Spor
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