Zonguldakspor Basket 67 Takımı, Urla Belediyesi maçında galibiyet hedefliyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 12 maçta 23 puanla liderliği elinde tutan Zonguldak spor Basket 67 Takımı, hafta sonu oynayacağı Urla Belediyesi maçında da galibiyet hedefliyor. Kulüp Başkanı Kanat Tan, emin adımlarla ilerleyerek şampiyon olmak istediklerini ifade etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 12 hafta geride kaldı. Bu süreçte 11 galibiyet elde eden Zonguldak spor Basket 67 Takımı, 23 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Zonguldak temsilcisi, 9 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da Site Spor Salonu'nda Urla Belediyesi'ni konuk edecek. Urla Belediyesi kulübü ise 12 haftada 5 galibiyet, 7 mağlubiyet sonucu 17 puanla ligde 9. sırada yer alıyor.

Zonguldak Basket 67 Takımı Başkanı Kanat Tan, hafta sonu oynanacak olan Urla Belediye maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. İHA muhabirine konuşan Tan, Zonguldak'ın 'emeğin başkenti' olduğunu vurgulayarak, şehrin spor alanında da önemli bir hamle yapmak istediklerini belirtti. Zonguldak'ın ekonomik anlamda Filyos gibi büyük projelere ev sahipliği yapmasının yanı sıra spor, sosyal ve kültürel anlamda da Süper Lig'e çıkmayı hedeflediklerini ifade etti.

"Bir takımın süper lige çıkması, o memleketin de süper lige çıkması demektir"

Başkan Kanat Tan, "Bir takımın Süper Lig'e çıkması, o memleketin de Süper Lig'e çıkması anlamına gelir" diyerek, bu hedefin şehre büyük katkılar sağlayacağının altını çizdi. Zonguldak Basket 67'nin lig yolunda 18 haftasının kaldığını belirten Tan, Zonguldak halkının takıma destek olmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Karadeniz bölgesinin tek takımı olarak, en fazla taraftar desteğine sahip olduklarını söyleyen Başkan Tan, iç sahada mağlubiyet düşünmediklerini ve seyirci desteğiyle şampiyonluk yolunda ilerlemek istediklerini belirtti.

Kanat Tan, şu cümlelere yer verdi:

"Biz emeğin başkentiyiz. Bu bizim için çok önemli. Zonguldak'ta bir kıvılcım çaktık. Zonguldak tekrar şaha kalktı memleket olarak. Ekonomik olarak Filyos gibi önemli projelerimiz var. Biz de bunu sosyal ve kültürel anlamda spor anlamında Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Bir takımın Süper Lig'e çıkması, o memleketin Süper Lig'e çıkması demektir. Bu da büyük katkılar sağlıyor. Amacımız Zonguldak'ta sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda katkılar sağlamaktır. Milli takıma da katkılar sağlamak. Süper Lig yolunda 18 haftamız kaldı. Zonguldak halkının bize sahip çıkması ve salonu doldurması gerekiyor. Karadeniz bölgesinin tek takımıyız. En çok taraftarı olan takımıyız. İç sahada kolay kolay kaybetmeyi hiç düşünmüyoruz. En büyük güç olan seyircimizle beraber kapalı gişe maçlarımızı adım adım gidip şampiyon olmak istiyoruz. Rakipleri küçük görmemek lazım. Emin adımlarla gidip en büyük güç olan seyircimizin desteğiyle beraber şampiyonluk yolunda memleketimizi süper lige çıkartmak istiyoruz." - ZONGULDAK