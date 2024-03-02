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Ziraat Bankkart, TÜRŞAD'ı 3-0 Yendi

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Ziraat Bankkart, TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.

Salon: Bitlis Adilcevaz

Hakemler: Ramazan Çevik, Furkan Salduz

Ziraat Bankkart: Burakhan Tosun, Ter Maat, Vicentin, Bedirhan Bülbül, Oğulcan Yatgın, Tuinstra (Abdulsamet Yalçın)

TÜRŞAD: Fatih Eren Uğur, Graciano, Hamdi Erkan, İbrahim Emet, Muhammet Kaya, Hetman (Alperay Demirciler, Selim Demir, Kaan Bülbül, Rahmi Çağlar Aksoy, Yiğit Yıldız, Lecat, Muhammed Aray, Burhan Zorluer)

Setler: 25-18, 25-18, 25-23

Süre: 84 dakika (28, 26, 30)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Ziraat Bankkart, TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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