Ziraat Bankkart, Şampiyonlar Kupası'nda yarın Galatasaray'la Kırıkkale'de oynayacak

Ziraat Bankkart, Şampiyonlar Kupası'nda yarın Galatasaray'la Kırıkkale'de oynayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziraat Bankkart ile Galatasaray, yarın saat 19.30'da Kırıkkale'de 2026 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda karşılaşacak. Kupayı 5 kez müzesine götüren Ziraat Bankkart en başarılı takım unvanını taşıyor, Galatasaray'ın ise bir şampiyonluğu bulunuyor.
Ziraat Bankkart ile Galatasaray voleybol takımları arasındaki 2026 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı, yarın Kırıkkale'de oynanacak.
İlk kez 2009'da düzenlenen kupa karşılaşmasının 17'ncisi, yarın saat 19.30'da Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu'nda yapılacak.
Geçen sezon SMS Grup Efeler Ligi ve Kupa Voley sahibi Ziraat Bankkart ile Kupa Voley finalisti Galatasaray, şampiyonluk için mücadele edecek.
Başkent kulübü liderliği elinde bulunduruyor
Kupayı 5 kez müzesine götüren Ziraat Bankkart, organizasyonun en başarılı takımı ünvanını taşıyor. Galatasaray'ın ise bir şampiyonluğu bulunuyor.
Voleybol Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı kazanan takımlar ve tarihleri şöyle:
|Takım
|Şampiyonluk
|Yıl
|Ziraat Bankası
|5
|2010, 2021, 2022, 2023, 2025
|Fenerbahçe
|4
|2011, 2012, 2017, 2020
|Halkbank
|4
|2013, 2014, 2015, 2018
|Galatasaray
|1
|2019
|İstanbul Büyükşehir Belediyespor
|1
|2009
|Arkas Spor
|1
|2024