Zeynep Sönmez, Wuhan Açık'ta Putintseva'ya 2-1 yenilerek ilk turda elendi

Zeynep Sönmez, Wuhan Açık'ta Putintseva'ya 2-1 yenilerek ilk turda elendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Çin'de düzenlenen Wuhan Açık'ın ilk turunda Kazak sporcu Yulia Putintseva'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Dünya 59.'su Zeynep, klasmanın 79 numarası Putintseva ile oynadığı mücadeleyi 7-6, 3-6 ve 5-7'lik setlerle kaybetti.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Çin'de düzenlenen Wuhan Açık'ta Kazak sporcu Yulia Putintseva'ya 2-1 yenilerek ilk turda elendi.
Dünya sıralamasının 59. basamağındaki Zeynep, Wuhan kentinde düzenlenen WTA 1000 düzeyindeki organizasyonun ilk turunda klasmanın 79 numarası Yulia Putintseva ile sert zeminde karşılaştı.
Mücadeleyi 2-1 (7-6, 3-6, 5-7) kaybeden 24 yaşındaki milli tenisçi, turnuvaya ilk turda veda etti.
Zeynep, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın 3. turunda Putintseva'ya 2-1 yenilmişti.
Kaynak: AA