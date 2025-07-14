Zeynep Sönmez WTA Sıralamasında 74. Sıraya Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 3. tura çıkarak WTA sıralamasında 74. sıraya yükseldi ve kariyerinin en iyi derecesini elde etti.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA sıralamasında 74 numaraya yükselerek kariyerinin en iyi derecesini elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, İngiltere'de düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 3. tura çıkarak tarihe geçen Zeynep Sönmez'in klasman sırası belli oldu.

WTA sıralamasında 14 basamak yükselerek 74. sırada yer alan Zeynep, kariyerinin en iyi derecesine ulaştı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Asgari ücrete 'çifte' zam talebi! AK Partili vekiller Kabine'ye iletti

Asgari ücrete 'çifte' zam talebi! AK Partili vekiller Kabine'ye iletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
78 kişiyi ölüme böyle götürmüşler: 'Kimseye haber vermeyin, kendi aramızda halledelim' dediler

Otel müdüründen 78 kişiyi ölüme götüren talimat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.