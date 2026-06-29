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Zeynep Sönmez Wimbledon'da ikinci tura yükseldi

Zeynep Sönmez Wimbledon'da ikinci tura yükseldi
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'da dünya 29 numarası Ann Li'yi 7-5, 1-6, 6-4 yenerek ikinci tura çıktı.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası Wimbledon'da dünya 29 numarası Ann Li'yi 7-5, 1-6, 6-4'lük setlerle mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

Londra'daki All England Club'da oynanan karşılaşmada etkili performansla öne çıkan Zeynep Sönmez, üç sete uzayan mücadeleden galibiyetle ayrılarak adını ikinci tura yazdırdı. Milli tenisçi, ilk sette 4-1 geriye düşmesine rağmen oyundan kopmadı. Servis karşılama oyunlarında yakaladığı fırsatları iyi değerlendiren Zeynep, ritmini bulmasının ardından üst üste kazandığı oyunlarla skora denge getirdi. Setin son bölümünde baskıyı tamamen rakibine hissettiren milli tenisçi, kritik puanlardaki başarılı performansıyla 4-1 geriden gelerek ilk seti 7-5 kazanmayı başardı. Bu etkileyici geri dönüş, karşılaşmanın en önemli kırılma anlarından biri oldu.

Ann Li ikinci sette karşılık verdi

İkinci sette servis oyunlarında daha yüksek yüzdeyle oynayan ve hücum temposunu artıran dünya 29 numarası Ann Li, erken yakaladığı kırılma avantajını koruyarak seti 6-1 kazandı ve mücadelede durumu eşitledi.

Karar setinde son sözü Zeynep söyledi

Final setinde ise Zeynep Sönmez bir kez daha oyunun kontrolünü eline aldı. Kritik puanlarda sergilediği soğukkanlı performans, etkili servis karşılama oyunları ve uzun rallilerdeki üstünlüğüyle rakibine üstünlük kuran milli tenisçi, karar setini 6-4 kazanarak korttan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla klasmanın 51. basamağında bulunan Zeynep Sönmez, dünya sıralamasında ilk 30'da yer alan güçlü rakibini mağlup ederek Wimbledon'da ikinci tura yükselirken, Grand Slam kariyerine bir önemli başarı daha ekledi.

İkinci turdaki rakibini bekliyor

Milli tenisçi, Wimbledon ikinci turunda Claire Liu ile Hanne Vandewinkel arasında oynanacak karşılaşmanın galibiyle karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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