Haberler

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Indian Wells'te elendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD'de düzenlenen Indian Wells Tenis Turnuvası'nda ikinci turda dünya 22 numarası Anna Kalinskaya'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

ABD'de düzenlenen Indian Wells Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Zeynep Sönmez, dünya 22 numarası Anna Kalinskaya'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya ikinci turda veda etti.

Kaliforniya eyaletinde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci turunda Zeynep Sönmez, Rus raket Anna Kalinskaya ile karşılaştı.

23 yaşındaki milli sporcu rakibine 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenildi. Bu sonuçla milli tenisçi Zeynep Sönmez organizasyona veda etti.

Zeynep, turnuvanın ilk turunda ABD'li tenisçi McCartney Kessler'i 7-6, 6-0 yenerek Indian Wells ana tablo maçında galibiyet elde eden ilk Türk tenisçi olma başarısını göstermişti.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu

Savaşta yeni aşama! Ülkenin kalbini ilk kez bu silahlarla vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı

Orta Doğu'yu kan gölüne çevirecek anlaşma
Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt

Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
Şara'yla ilgili gündem yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Gündem yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Meclis'te iftar menüsü tartışması! AK Partili Zengin: Gerekirse restoranları kapatalım

TBMM'de yemek tartışması! AK Partili Zengin'den çok konuşulacak öneri
Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı

Orta Doğu'yu kan gölüne çevirecek anlaşma
Mahmud Abbas, İran'ı kınadı

İsrail'i değil İran'ı kınadı
Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!

Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!