Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde 2. tura yükseldi

Güncelleme:
Zeynep Sönmez, Avustralya Açık tenis turnuvasının elemelerinde Çek rakibi Laura Samson'u 2-0 yenerek 2. tura yükseldi. 23 yaşındaki milli tenisçi, 1 saat 15 dakikada maçı kazanarak bir sonraki turda Arjantinli Julia Riera ile karşılaşacak.

Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinde karşılaştığı Çek Laura Samson'u 2-0 yenerek 2. tura çıktı.

Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağındaki Zeynep, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın elemelerindeki ilk tur maçında, klasmanın 146. sırasındaki Samson ile karşılaştı.

23 yaşındaki milli tenisçi, 1 saat 15 dakika süren mücadeleyi 6-2'lik setlerle 2-0 kazanarak tur atladı.

Elemelerin 5 numaralı seribaşı Zeynep, 2. turda dünya 180 numarası Arjantinli Julia Riera'nın karşısına çıkacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
