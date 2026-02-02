Haberler

Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı'ndan Saliha Şahin'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme

Güncelleme:
Zeren Spor, Türk Hava Yolları mücadelesi öncesindeki antrenmanda sakatlanan Saliha Şahin'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Yapılan tetkiklerde sporcuda ikinci derece kas zorlanması tespit edildiği açıklandı.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Zeren Spor, Türk Hava Yolları müsabakası öncesindeki antrenmanda sakatlık yaşayan Saliha Şahin'in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Sporcumuz Saliha Şahin, 30 Ocak tarihinde oynanan Türk Hava Yolları müsabakası öncesinde yapılan antrenmanda sol kuadriseps bölgesinde ağrı hissetmiş ve yapılan tetkikler sonucunda sporcumuzda ikinci derece strain (kas zorlanması) tespit edilmiştir. Sağlık ekibimizin gerçekleştirdiği değerlendirmeler ve yapılan son kontroller doğrultusunda sporcumuzun Dresdner SC karşılaşması kafilesine dahil edilmemesine ve tedavi sürecinin Ankara'da devam etmesine karar verilmiştir." denildi.

