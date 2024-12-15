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Zaniolo, yaptıklarıyla İtalya'yı birbirine kattı

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Eski takımı Roma'ya attığı golden sonraki gibi Cagliari maçında da fileleri sarstıktan sonra formasını çıkartarak rakip takım taraftarlarına giden Nicolo Zaniolo'ya Gasperini'den tepki geldi. Gasperini, "Her gol attığında rakip taraftarları hareketlendirmesi kabul edilebilir bir şey değil" dedi.

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Nicolo Zaniolo'nun golüyle 1-0 kazandıkları Cagliari karşılaşmasının ardından yapıtğı açıklamada bulundu İtalyan futbolcuya tepki gösterdi.

"KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL"

Gasperini'nin takıma galibiyeti getiren golü atan Nicolo Zaniolo'ya gol sevinciyle ilgili tepkisi dikkat çekti. İtalyan teknik adam, mücadelenin 66. dakikasında takımın tek golünü atan Zaniolo ile ilgili, "Her gol attığında rakip taraftarları hareketlendirmesi kabul edilebilir bir şey değil. Zaniolo, bunu ikinci kez yapıyor. Gol sevinciyle tüm stadyumu yeniden ateşledi" ifadelerini kullandı.

Zaniolo, yaptıklarıyla İtalya'yı birbirine kattı

ROMA'DA DA FORMAYI ÇIKARMIŞTI

Cagliari karşısında golü attıktan sonra tribünlerin önüne giderek yumruğunu havaya savuran Zaniolo, ev sahibi takımın taraftarlarının tepkisini çekti. 25 yaşındaki futbolcu, eski takımı Roma karşısında attığı golün ardından ise formasını çıkartıp tribünlere gitmişti.

Zaniolo, yaptıklarıyla İtalya'yı birbirine kattı

ATALANTA PERFORMANSI

Atalanta'nın yaz transfer döneminde şarta bağlı satın alma opsiyonuyla Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Zaniolo, İtalyan ekibinde çıktığı 15 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı. 25 yaşındaki 10 numaranın sarı-kırmızılılarla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Zaniolo, yaptıklarıyla İtalya'yı birbirine kattı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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