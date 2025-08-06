Zaha, takımında olay çıkardı: Umursamayan Zaha'yı mı istiyorsunuz?

Süper Lig'de bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve şu anda Amerika'da kariyerini sürdüren Wilfried Zaha, yeni takımı Charlotte'ta olay yaratan bir açıklama yaptı.

"UMURSAMAYAN ZAHA'YI MI İSTİYORSUNUZ?"

Takım arkadaşlarının performansına tepkisini dile getiren Zaha, "Takıma karşı sızlanıyorum çünkü daha iyisini yapabileceklerini biliyorum. Herkes gelmeden bile tutkumu biliyordu. Tutkulu Zaha'yı mı, sahada yürüyen ve umursamayan Zaha'yı mı istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

11 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Amerika'da toplamda 24 maça çıkan 32 yaşındaki yıldız kanat, söz konusu karşılaşmalarda toplamda 6 gol ve 5 asist kaydetti.