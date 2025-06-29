Yunus Efe Sarıkaya Alanyaspor'la Anlaştı

Yunus Efe Sarıkaya Alanyaspor'la Anlaştı
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3. Lig ekibi Altay'da geçen sezon amateur statüde forma giyen stoper Yunus Efe Sarıkaya, Süper Lig ekibi Alanyaspor ile anlaşma sağladı. Genç oyuncunun bonservis ücreti kazandırmadan serbest kalması dikkat çekti.

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da geçen sezon amatör statüde forma giyen stoper Yunus Efe Sarıkaya'nın yeni sezon öncesi Süper Lig temsilcisi Alanyaspor'la anlaştığı iddia edildi. Siyah-beyazlı kulübün profesyonel yapamaması nedeniyle serbest kalan 19 yaşındaki savunmacı, yönetimle yaptığı görüşmede kendisine 1'inci Lig'den kulüplerin talip olduğunu ifade ederek anlaşmaya yanaşmadı.

Futbola Altay'da başlayıp İlkadımspor ve Bornovagücü kulüplerinde de oynayan Yunus Efe'nin yetiştirme bedeli ödenmemesi nedeniyle geçen sezon profesyonel yapılamadığı öğrenildi. Genç defans oyuncusundan bonservis ücreti kazanamayacak İzmir temsilcisi sadece yetiştirme bedelinden pay alacak. Ocak ayında U19 Milli Takımı'nın hazırlık kampına katılan Yunus Efe, 2'nci Lig'de 32 karşılaşmada görev alıp, 1 de gol attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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