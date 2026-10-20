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Yunus Akgün, yarınki Lille deplasmanında galibiyet sözü verdi

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Yunus Akgün, yarınki Lille deplasmanında galibiyet sözü verdi Haber Videosunu İzle
Yunus Akgün, yarınki Lille deplasmanında galibiyet sözü verdi
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında yarın deplasmanda Fransız ekibi Lille ile karşılaşacak. Yunus Akgün, zorlu maç öncesi kazanıp çıkış yapmak istediklerini belirterek hocasının doğum gününe galibiyet hediye etmek istediklerini söyledi.

GALATASARAY'IN milli oyuncusu Yunus Akgün, "Çok önemli bir maç bizi bekliyor. Lille kaliteli bir takım. Kaliteli oyunculara sahipler. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Kazanıp çıkış yapmak istiyoruz. Camiamızı, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Zor bir maç. Bu seviyede her maç zor ama kendi gücümüzü ve kalitemizi biliyoruz. Kendi oyunumuzu oynadığımızda neler yapabileceğimizi biliyoruz" dedi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Fransız ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında milli oyuncu Yunus Akgün, açıklamalarda bulundu. Zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Yunus Akgün, "Çok önemli bir maç bizi bekliyor. Lille kaliteli bir takım. Kaliteli oyunculara sahipler. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Kazanıp çıkış yapmak istiyoruz. Camiamızı, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Zor bir maç. Bu seviyede her maç zor ama kendi gücümüzü ve kalitemizi biliyoruz. Kendi oyunumuzu oynadığımızda neler yapabileceğimizi biliyoruz. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Hocamızın dün doğum günüydü, bir sözümüz var. Galibiyet hediye etmek istiyoruz" diye konuştu.

'NE ZAMAN GÖREV VERİLİRSE GALATASARAY FORMASI İÇİN SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Hücum hattının her bölgesinde görev yapabildiğini belirterek, ne zaman şans verilirse sarı-kırmızılı forma için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğini söyleyen 26 yaşındaki oyuncu, "Sağ açık, sol açık, forvet arkası... Hocam zaten oralarda görev veriyor. Her yerde oynayabiliyorum. Forvet pozisyonunda akademide U14, U15, U16'da forvet oynamıştım. Boyum kısa olduğu için kanata evrildim. İtalya maçında açıkçası iyi oynadığımı düşünüyorum. Ne zaman görev verilirse Galatasaray forması için savaşmaya devam edeceğim. Sağ açık, sol açık, 10 numara benim için daha iyi" dedi.

'BERKE'YE BAŞARILAR DİLİYORUM'

Berke Özer'in performansını öven Yunus Akgün, sözlerini şöyle tamamladı:

"Berke'yi kişilik olarak çok seviyorum. Alt yaş milli takımlarında çok sayıda maça çıktık. U17 Avrupa Şampiyonası'nda beraber yarı final oynadık. Lille'de çok iyi performans sergiliyor. Yarınki maçta mola verirse iyi olur ama buradan da ona başarılar diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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