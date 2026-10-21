Yunus Akgün, Lille'i 4-2 yenen Galatasaray'ın büyük takım refleksini anlattı

GALATASARAYLI futbolcu Yunus Akgün, "Büyük takım refleksini gösterdik. Bu kırılma anlarında konsantrasyonumuzun bozulmaması gerektiğini her zaman biz aramızda konuşuruz. Bunu ilk iki maç yaşamıştık. Bu maç izin vermedik buna. Gerçekten geri dönüşümüz çok güzel oldu. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Şimdi önümüzde çok önemli bir derbi maçı var, tamamen ona odaklandık" dedi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu Fransa ekibi Lille'i 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Geriye düşmelerine rağmen büyük takım refleksi gösterdiklerini ve sahadan önemli bir galibiyetle ayrıldıklarını belirten Yunus Akgün, "Çok mutluyuz. Bütün takım arkadaşlarımı mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ederim. Mükemmel bir destekleri vardı bugün, kendi evimizde gibi hissettirdiler. Çok iyi mücadele ettik. Erken bir gol bulduk. Ondan sonra bir gol yedik, geri düştük ama gerçekten büyük takım refleksini gösterdik. Bu kırılma anlarında konsantrasyonumuzun bozulmaması gerektiğini her zaman biz aramızda konuşuruz. Bunu ilk iki maç yaşamıştık. Bu maç izin vermedik buna. Gerçekten geri dönüşümüz çok güzel oldu. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Şimdi önümüzde çok önemli bir derbi maçı var, tamamen ona odaklandık" diye konuştu.

'YÜZDE 100 BİR ŞEKİLDE HER ZAMAN MÜCADELE ETMEYE ÇALIŞIYORUM'

Performansından duyduğu memnuniyeti dile getiren 26 yaşındaki oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

"Skor olarak dün söylemiştim; istediğim seviyede değilim diye ama performansımdan dolayı mutluyum. Çünkü iyi performans verdiğimi biliyorum. Yüzde 100 bir şekilde her zaman mücadele etmeye çalışıyorum. Şimdi skor yapmaya da başlıyorum. Bu benim için önemliydi, özgüven açısından da önemliydi. İnşallah skorlar böyle devam eder."

'TAMAMEN ODAĞIMIZ FENERBAHÇE'

Fenerbahçe derbisi öncesi moral bulduklarını ve tüm odaklarını bu maça çevirdiklerini belirten Yunus Akgün, "Bu maç bizim için çok önemliydi. Hem moral motivasyon olarak da bizim için önemliydi. Şimdi tamamen odağımız Fenerbahçe. En iyi şekilde hazırlanıp camiamıza, taraftarımıza 3 puanı hediye etmek istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı