Yunus Akgün gol sayısını 8'e çıkardı

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Eyüpspor ile oynanan maçta 2. dakikada attığı golle bu sezon toplamda 8. golüne ulaştı. Akgün, bu gollerin 5'ini Trendyol Süper Lig'de kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray evinde Eyüpspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızıların ilk golünü Yunus Akgün kaydetti. Müsabakanın 2. dakikasında Victor Osimhen'in sol kanattan ortasında kale önünde bulunan Yunus kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 8. gol sevincini yaşadı. Sarı-kırmızılı futbolcu, bu gollerin 5'ini ligde, 2'sini UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 1'ini de Turkcell Süper Kupa'da attı.

Maça 11'de başlayan Yunus Akgün, 46. dakikada yerini Yaser Asprilla'ya bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
