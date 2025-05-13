Yunan takımının başına Türk hoca geçti
Yunanistan'ın Kadınlar Voleybol 1. Ligi takımlarından AEK, başantrenörlük görevine Türk teknik adam Dehri Can Dehrioğlu'nu getirdi. Daha önce milli takım, Galatasaray ve VakıfBank'ta yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunan Dehrioğlu, son olarak Sarıyer Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'nda görev yapmıştı.
Voleybolmagazin'deki habere göre Yunanistan Kadınlar Voleybol 1. Ligi takımlarından AEK, başantrenörlük görevi için Dehri Can Dehrioğlu ile anlaştı.
DAHA ÖNCE GALATASARAY'I ÇALIŞTIRDI
Dehri Can Dehrioğlu, milli takım, Galatasaray, VakıfBank'ta yardımcı antrenörlük yapmıştı. Dehrioğlu, Macaristan ve Romanya'daki takımlarda başantrenörlük yaptıktan sonra geçen sezon Sarıyer Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'nda görev almıştı.