Yunan takımının başına Türk hoca geçti

Voleybolmagazin'deki habere göre Yunanistan Kadınlar Voleybol 1. Ligi takımlarından AEK, başantrenörlük görevi için Dehri Can Dehrioğlu ile anlaştı.

DAHA ÖNCE GALATASARAY'I ÇALIŞTIRDI

Dehri Can Dehrioğlu, milli takım, Galatasaray, VakıfBank'ta yardımcı antrenörlük yapmıştı. Dehrioğlu, Macaristan ve Romanya'daki takımlarda başantrenörlük yaptıktan sonra geçen sezon Sarıyer Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'nda görev almıştı.