Yukatel Denizli Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda Benfica'ya 96-91 yenildi

Yukatel Denizli Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda Benfica'ya 96-91 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yukatel Denizli Basket Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında Portekiz ekibi Benfica'ya 96-91 mağlup oldu. Bu sonuçla Denizli ekibi G Grubu'ndaki ilk yenilgisini yaşarken Benfica organizasyonda 2'de 2 yaptı.
Yukatel Denizli Basket Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında Portekiz ekibi Benfica'ya 96-91 mağlup oldu.
Lizbon kentinde bulunan Pavilhao Fidelidade'deki maçın ilk çeyreğini 28-23 geride bitiren Yukatel Denizli Basket, devre sonunda soyunma odasına da 50-45 geride girdi.
Üçüncü çeyreği 77-62 geride tamamlayan Denizli ekibi, müsabakadan 96-91 mağlup ayrıldı.
Yukatel Denizli Basket, bu sezon G Grubu'ndaki ilk yenilgisini yaşadı.
Benfica ise organizasyonda 2'de 2 yaptı.
Kaynak: AA