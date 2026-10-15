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Yukatel Denizli Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda Benfica'ya 96-91 yenildi

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Yukatel Denizli Basket Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında Portekiz ekibi Benfica'ya 96-91 mağlup oldu. Bu sonuçla Denizli ekibi G Grubu'ndaki ilk yenilgisini yaşarken Benfica organizasyonda 2'de 2 yaptı.

Yukatel Denizli Basket Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında Portekiz ekibi Benfica'ya 96-91 mağlup oldu.

Lizbon kentinde bulunan Pavilhao Fidelidade'deki maçın ilk çeyreğini 28-23 geride bitiren Yukatel Denizli Basket, devre sonunda soyunma odasına da 50-45 geride girdi.

Üçüncü çeyreği 77-62 geride tamamlayan Denizli ekibi, müsabakadan 96-91 mağlup ayrıldı.

Yukatel Denizli Basket, bu sezon G Grubu'ndaki ilk yenilgisini yaşadı.

Benfica ise organizasyonda 2'de 2 yaptı.

Kaynak: AA
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