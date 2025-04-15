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Yönetim gözünü kararttı! Galatasaray'a 100 milyon euroluk orta saha geliyor

Yönetim gözünü kararttı! Galatasaray'a 100 milyon euroluk orta saha geliyor
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Galatasaray, sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Dries Mertens'in yerine Manchester City'den Portekizli süperstar Bernardo Silva'yı transfer etmeyi planlıyor. Galatasaray'ın, Silva için maliyet araştırmasına başladığı ve 3 yıl boyunca faydalanabileceği bir 10 numara arayışında olduğu bildirildi.

Yeni sezonda Dries Mertens ile kesin olarak yollarını ayırmaya ve bir yandan da transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Galatasaray'da yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.

RADARA ALDILAR

Dursun Özbek ve kurmaylarının gelecek sezon yeniden yapılanmaya gidecek olan M.City'den Portekizli süperstarı istediği öğrenilirken, Okan Buruk'un da 100 milyon euroluk 10 numaraya son derece sıcak baktığı bildirildi.

Yönetim, Manchester City'den İlkay Gündoğan ve Kevin De Bruyne'nin ardından on numara pozisyonunda forma giyen Bernardo Silva'yı da istiyor.

Ancak 30 yaşındaki yıldıza Avrupa'dan da yoğun talep olması sarı kırmızılı ekibi zorluyor. Benfica, Silva için ciddi adımlar atarken, A Bola'ya göre Galatasaray, Barcelona ve Suudi Arabistan ekipleri de Portekizli yıldız için yoğun savaş veriyor.

100 MİLYON EURO

Manchester City'nin bu sezon hayal kırıklığı yaratan sonuçlar arasında kadrosunu yenilemek için 30 yaşındaki oyuncuyu da satış listesine koyduğu iddia edildi. Premier Lig temsilcisiyle bir yıl daha kontratı süren Bernardo Silva için Aslan maliyet araştırmasına başladı. 2019'da piyasa değerini 100 milyon euroya kadar çıkaran Silva en pik sezonunu 2018-19 sezonunda gösterdi.

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Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısuat tufekci:

ondan sonra halktan sevgi saygı bekleyin akp destek vermese nasıll olur bu transferler herkes biliyor ikitdarla galatasaray iç içe bir bütün olmuş ne fener ne trabzon ne beşiktaş galatasaray haricinde hiç bir takım şampiyon olamaz hakemler de taraflı düdük çalmaya devam ediyorlar bizlerde mal gibi her yıl galatasarayın şaibeli şampiyonluklarını kutluyoruz

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Haber Yorumlarıİsmail oruç :

Takımların zararı çok büyük diye birkaç gün önce haber yaptılar,bu paraları nereden buluyorlar?

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Haber YorumlarıHarpoon:

admin GS nin Euro olarak değerini bir öğren istersen sonra bak bakalım 100 milyon Euro ne yapıyor

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