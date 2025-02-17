Yöneticiler sahaya dalıp hakemleri tekme tokat dövdü

Süper Amatör Lig Play-Off Etabı'nın ikinci haftasında Seydikemer Spor'un iç sahada Milas Belediyesi Milas Spor'a 1-0 yenildiği maçın ardından ev sahibi yöneticiler ve taraftarlar hakemlere saldırdı.

HAKEME SALDIRDILAR

Seydikemer Stadı'nda oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası ev sahibi ekibin yöneticileri ile sahaya giren taraftarlar, hakemlerin üzerine yürüdü. Bu esnada taraftarlar dışarıdan sahaya yabancı madde yağdırıp, konuk Milaslı taraftarların bulunduğu tribüne de saldırdı.

Araya giren güvenlik güçleri ve Seydikemer Sporfutbolcuları, hakemleri korumaya çalıştı. Sahadaki güvenlik güçleri ve ev sahibinden iki futbolcunun arasında soyunma odasına doğru yönelen hakemler, tekme ve yumruklarla darp edildi. Hakemlerden biri, sahaya giren bir taraftarın uçan tekmesiyle yerde kaldı.

Hakem üçlüsü soyunma odasına girerken taraftarın darp girişimi devam etti, üzerlerine yabancı maddeler yağdı. Hakemler güçlükle soyunma odasına girerken gerginlik soyunma odalarının önünde de devam etti. Olayların ardından Hakem Tayfun Sarı ve yardımcıları Alişan Küçükocak ile Çağrı Furkan Uysal, Seydikemer Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu alıp şikayetçi oldu.

Seydikemerli yöneticilerin soyunma odalarının önünde görüntü almasını engelleyerek darp ettiği yerel gazeteci Zekeriya Şahin de aynı hastanede darp raporu aldı. Olayların ardından gözaltına alınan 4 kişinin adliyeye sevk edilecekleri belirtildi. Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti'nin yönetim kurulu da olayları kınayarak hakemler ile Zekeriya Şahin'e geçmiş olsun dileklerini iletti.