Yılport Samsunspor'un yeni transferi Okan Kocuk takımla ilk antrenmanına çıktı

Yılport Samsunspor'un Galatasaray'dan transfer ettiği kaleci Okan Kocuk Samsun'a geldi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile görüşen Okan, takımla ilk antrenmanına çıktı. Kırmızı-beyazlı ekibe bugün yapılan antrenmanın ardından bayram izin verildi.