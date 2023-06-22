Üye Girişi
Haberler
Yılport Samsunspor Sezonun İlk Antrenmanına Çıkıyor

Yılport Samsunspor Sezonun İlk Antrenmanına Çıkıyor

Spor Haberleri

Samsunspor, 23 Haziran Cuma günü sezonun ilk antrenmanına çıkacak. Hazırlık dönemi sonunda kadronun 20'ye düşürülmesi bekleniyor. Samsun etabı boyunca sadece bir antrenman basına açık olacak.

p>Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor sahaya iniyor. Sezonun ilk antrenmanı 23 Haziran Cuma günü yapacak kırmızı-beyazlı ekipte, bir haftalık ilk etap hazırlık dönemi sonunda 45 kişilik kadronun 20'ye düşürülmesi bekleniyor.

SEZONUN İLK ANTRENMANI YAPILACAK

11 sezon aradan sonra Spor Toto Süper Lig'e yükselen Samsunspor, 2023-2024  sezonu için sahaya iniyor. Kırmızı-beyazlılar, 23 Haziran Cuma günü Samsun'da toplanarak sezonun ilk antrenmanına çıkacak. Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenman 18.00'de başlayacak. Samsunpsor, Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde 30 Haziran Cuma gününe kadar Samsun'da çalışacak.

SADECE BİR ANTRENMAN BASINA AÇIK

Yeni sezon hazırlıklarının Samsun etabı boyunca sadece 26 Haziran Pazartesi günü yapılacak sabah antrenmanı basına açık olacak. Diğer antrenmanlara medya mensupları alınmayacak. Yoğun bir antrenman programı geçirecek olan kırmızı-beyazlı futbolculara sadece, Kurban Bayramı'nın ikinci günü izin verilecek. Samsunspor, Samsun etabının sonunda 1-2 Temmuz'u izinli geçirecek.

ERZURUM'DAKİ KAMP KADROSU BELİRLENECEK

Samsunspor'un kadrosunda halen sözleşmesi devam eden 45 futbolcu bulunuyor. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun, Samsun'da yapılacak birinci etap çalışmaları sonunda 25 futbolcuyu elemesi ve kadroyu 20'ye düşürmesi bekleniyor. Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabında 3-14 Temmuz tarihlerinde Erzurum'da kamp yapacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Canbulat - Spor

Samsunspor Samsun Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title