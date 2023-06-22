Yılport Samsunspor Sezonun İlk Antrenmanına Çıkıyor

Samsunspor, 23 Haziran Cuma günü sezonun ilk antrenmanına çıkacak. Hazırlık dönemi sonunda kadronun 20'ye düşürülmesi bekleniyor. Samsun etabı boyunca sadece bir antrenman basına açık olacak.

SEZONUN İLK ANTRENMANI YAPILACAK

Samsunspor'un kadrosunda halen sözleşmesi devam eden 45 futbolcu bulunuyor. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun, Samsun'da yapılacak birinci etap çalışmaları sonunda 25 futbolcuyu elemesi ve kadroyu 20'ye düşürmesi bekleniyor. Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabında 3-14 Temmuz tarihlerinde Erzurum'da kamp yapacak.