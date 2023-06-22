Yılport Samsunspor Sezonun İlk Antrenmanına Çıkıyor
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Samsunspor, 23 Haziran Cuma günü sezonun ilk antrenmanına çıkacak. Hazırlık dönemi sonunda kadronun 20'ye düşürülmesi bekleniyor. Samsun etabı boyunca sadece bir antrenman basına açık olacak.
SEZONUN İLK ANTRENMANI YAPILACAK11 sezon aradan sonra Spor Toto Süper Lig'e yükselen Samsunspor, 2023-2024 sezonu için sahaya iniyor. Kırmızı-beyazlılar, 23 Haziran Cuma günü Samsun'da toplanarak sezonun ilk antrenmanına çıkacak. Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenman 18.00'de başlayacak. Samsunpsor, Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde 30 Haziran Cuma gününe kadar Samsun'da çalışacak.SADECE BİR ANTRENMAN BASINA AÇIKYeni sezon hazırlıklarının Samsun etabı boyunca sadece 26 Haziran Pazartesi günü yapılacak sabah antrenmanı basına açık olacak. Diğer antrenmanlara medya mensupları alınmayacak. Yoğun bir antrenman programı geçirecek olan kırmızı-beyazlı futbolculara sadece, Kurban Bayramı'nın ikinci günü izin verilecek. Samsunspor, Samsun etabının sonunda 1-2 Temmuz'u izinli geçirecek.ERZURUM'DAKİ KAMP KADROSU BELİRLENECEK
Samsunspor'un kadrosunda halen sözleşmesi devam eden 45 futbolcu bulunuyor. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun, Samsun'da yapılacak birinci etap çalışmaları sonunda 25 futbolcuyu elemesi ve kadroyu 20'ye düşürmesi bekleniyor. Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabında 3-14 Temmuz tarihlerinde Erzurum'da kamp yapacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Canbulat - Spor