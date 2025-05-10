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Dünyaca ünlü futbolcuyu tanımayıp fotoğraf çektirdiler

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Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, saha dışında da gündem olmaya devam ediyor. Sokakta karşılaştığı bir grup kadın, Yamal'ı tanımadı ve ondan kendi fotoğraflarını çekmesini istedi. Yamal bu isteği geri çevirmedi ve kadınların fotoğrafını çekti.

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, saha dışında da gündem olmaya devam ediyor. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen dünya futbolunun dikkatle takip ettiği isimlerden biri haline gelen Yamal, bu kez futboluyla değil, sokakta yaşadığı ilginç bir olayla sosyal medyada gündem oldu.

TANIMAYIP FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

İspanya'da bir cadde üzerinde yürürken karşılaştığı bir grup kadın, Yamal'ı tanımadı ve ondan kendi fotoğraflarını çekmesini rica etti. Genç yıldız bu isteği geri çevirmedi ve kadınların fotoğrafını çekti. Kadınlar ise Yamal'ın kim olduğunu fark etmeden yollarına devam etti.

O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Birçok futbolsever, "Dünya yıldızına fotoğraf çektirdiler, haberleri yok" yorumları yaparken, bazıları da Yamal'ın mütevazı tavrını övdü.

Dünyaca ünlü futbolcuyu tanımayıp fotoğraf çektirdiler
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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