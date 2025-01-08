Galatasaray, bomba transfer için en sonunda Gomis'i devreye soktu

Okan Buruk'un 1 numaralı hedefi olan Georges Mikautadze'yi ikna etmesi için Lyon ve Galatasaray'ın efsanelerinden Bafetimbi Gomis'ten yardım talep edildi.

Forvet hattının her bo¨lgesinde oynayabilecek yıldız isteyen Okan Buruk 1 numaralı hedef olarak Lyon'dan Georges Mikautadze'yi belirlemis¸ti. Yo¨netim de Gu¨rcu¨ forvet konusunda tu¨m imkanlarını seferber etti.

GOMİS DEVREYE GİRDİ

Gelecek yanıt beklenirken, sarı-kırmızılılar is¸i sagˆlama alma adına Bafetimbi Gomis'i de devreye soktu. Lyon'un efsane futbolcularından olan, Cimbom'da oynadıgˆı do¨neme de damga vuran Gomis'ten, Mikautadze'ye, Tu¨rkiye ve Galatasaray'ı anlatması istendi.