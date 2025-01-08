Galatasaray, bomba transfer için en sonunda Gomis'i devreye soktu
Galatasaray, transfer döneminde hedefi olan Georges Mikautadze'yi ikna etmek için Bafetimbi Gomis'i devreye soktu. Lyon ve Galatasaray'ın efsane futbolcularından olan Gomis'ten, Mikautadze'ye Türkiye ve Galatasaray'ı anlatması isteniyor.
Okan Buruk'un 1 numaralı hedefi olan Georges Mikautadze'yi ikna etmesi için Lyon ve Galatasaray'ın efsanelerinden Bafetimbi Gomis'ten yardım talep edildi.
Forvet hattının her bo¨lgesinde oynayabilecek yıldız isteyen Okan Buruk 1 numaralı hedef olarak Lyon'dan Georges Mikautadze'yi belirlemis¸ti. Yo¨netim de Gu¨rcu¨ forvet konusunda tu¨m imkanlarını seferber etti.
GOMİS DEVREYE GİRDİ
Gelecek yanıt beklenirken, sarı-kırmızılılar is¸i sagˆlama alma adına Bafetimbi Gomis'i de devreye soktu. Lyon'un efsane futbolcularından olan, Cimbom'da oynadıgˆı do¨neme de damga vuran Gomis'ten, Mikautadze'ye, Tu¨rkiye ve Galatasaray'ı anlatması istendi.