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Galatasaray, bomba transfer için en sonunda Gomis'i devreye soktu

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Galatasaray, transfer döneminde hedefi olan Georges Mikautadze'yi ikna etmek için Bafetimbi Gomis'i devreye soktu. Lyon ve Galatasaray'ın efsane futbolcularından olan Gomis'ten, Mikautadze'ye Türkiye ve Galatasaray'ı anlatması isteniyor.

Okan Buruk'un 1 numaralı hedefi olan Georges Mikautadze'yi ikna etmesi için Lyon ve Galatasaray'ın efsanelerinden Bafetimbi Gomis'ten yardım talep edildi.

Forvet hattının her bo¨lgesinde oynayabilecek yıldız isteyen Okan Buruk 1 numaralı hedef olarak Lyon'dan Georges Mikautadze'yi belirlemis¸ti. Yo¨netim de Gu¨rcu¨ forvet konusunda tu¨m imkanlarını seferber etti.

GOMİS DEVREYE GİRDİ

Gelecek yanıt beklenirken, sarı-kırmızılılar is¸i sagˆlama alma adına Bafetimbi Gomis'i de devreye soktu. Lyon'un efsane futbolcularından olan, Cimbom'da oynadıgˆı do¨neme de damga vuran Gomis'ten, Mikautadze'ye, Tu¨rkiye ve Galatasaray'ı anlatması istendi.

Galatasaray, bomba transfer için en sonunda Gomis'i devreye soktu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

YURTDIŞINDA HIRSIZLIK YAPAMIYOR BUNLAR.BİR YOLUNU BULURSUNUZ.HERŞEYİNİZ KARANLIK.BİR YASADIŞI BAHİS ŞİRKETİYLE HALLEDERSİNİZ ÇOK MU......

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

gomis kim ki, koskoca GALATASARAY kulübü buna muhtaç olacak.. güldürmeyin adamı ..

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Haber YorumlarıG Ergün:

neymiş bu mikautadze Galatasaray için ikna etmeye çalışılıyor

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