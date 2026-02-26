Haberler

Yıldız Erkekler Floor Curling'de Osmanköy Ortaokulu birinci oldu

Yıldız Erkekler Floor Curling'de Osmanköy Ortaokulu birinci oldu
Güncelleme:
Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 'Floor Curling Yıldız Erkekler' müsabakalarında kazanan takımlar yapılan maçlar sonrası belli oldu.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 'Floor Curling Yıldız Erkekler' müsabakalarında kazanan takımlar yapılan maçlar sonrası belli oldu.

Karşılaşmalar Kocatepe Spor Kompleksi Çiğiltepe Spor Salonunda gerçekleştirildi. Kocatepe Spor Kompleksi Çiğiltepe Spor Salonunda düzenlenen Floor Curling Yıldız Erkekler müsabakaları tamamlandı. Müsabakalar neticesinde Osmanköy Ortaokulu birinci, Kusura Şehit Mustafa Şimşek Ortaokulu ikinci, Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu üçüncü, Çay Atatürk Ortaokulu dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
