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Yiğit Dinçer Türkiye Judo Şampiyonası'nda ikinci kez şampiyon oldu

Yiğit Dinçer Türkiye Judo Şampiyonası'nda ikinci kez şampiyon oldu

Spor Haberleri

Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yiğit Dinçer, Türkiye Judo Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde 66 kiloda altın madalya kazandı. Bu yıl ikinci kez Türkiye şampiyonu olan Dinçer, antrenörüne teşekkür etti.

Sivas'ta düzenlenen Türkiye Judo Şampiyonası'nda Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yiğit Dinçer, yıldızlar kategorisinde 66 kiloda Türkiye şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

5-6 Nisan'da Nevşehir'de düzenlenen okul sporları dahilindeki şampiyonada da Türkiye şampiyonu olan Dinçer, federasyon müsabakalarını da şampiyon olarak tamamlayıp 2'inci şampiyonluğuna ulaştı. Antrenörü Seçkin Ofluoğlu'na emeklerinden dolayı teşekkür eden Dinçer, madalyayı Bayburt'a getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Erdem Bayazıt Türkiye Spor Haberler

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