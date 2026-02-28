Tekvandoda ulusal şampiyonlar belli oldu
Ankara'da düzenlenen Yeşilay Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 727 sporcunun katılımıyla kadınlar ve erkeklerde madalyalar sahiplerini buldu. Dereceye giren sporcular ödüllendirildi.
Ankara'nın ev sahipliği yaptığı Yeşilay Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu.
Taha Akgül Spor Salonu'nda 398 kulüpten 727 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda kadınlar ve erkeklerde 8'er sıklette müsabakalar yapıldı.
Dereceye giren sporculara madalyaları, karşılaşmaların ardından düzenlenen törenle verildi.
Büyüklerde Türkiye şampiyonu olan tekvandocular şunlar:
Kadınlar
46 kilo: Zehra Gürbüz
49 kilo: Zeynep Taşkın
53 kilo: Sıla Irmak Uzunçavdar
57 kilo: Rüya Diler
62 kilo: Şevval Çakal
67 kilo: Işıl Zafer
73 kilo: Kardelen Demir
+73 kilo: Zehra Begüm Kavukcuoğlu
Erkekler
54 kilo: Kaan Yelaldı
58 kilo: Enes Kaplan
63 kilo: İbrahim Öter
68 kilo: Berkay Erer
74 kilo: Ferhat Can Kavurat
80 kilo: Yiğithan Kılıç
87 kilo: Orkun Ateşli
+87 kilo: Emre Kutalmış Ateşli