Tekvandoda ulusal şampiyonlar belli oldu

Güncelleme:
Ankara'da düzenlenen Yeşilay Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 727 sporcunun katılımıyla kadınlar ve erkeklerde madalyalar sahiplerini buldu. Dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Ankara'nın ev sahipliği yaptığı Yeşilay Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu.

Taha Akgül Spor Salonu'nda 398 kulüpten 727 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda kadınlar ve erkeklerde 8'er sıklette müsabakalar yapıldı.

Dereceye giren sporculara madalyaları, karşılaşmaların ardından düzenlenen törenle verildi.

Büyüklerde Türkiye şampiyonu olan tekvandocular şunlar:

Kadınlar

46 kilo: Zehra Gürbüz

49 kilo: Zeynep Taşkın

53 kilo: Sıla Irmak Uzunçavdar

57 kilo: Rüya Diler

62 kilo: Şevval Çakal

67 kilo: Işıl Zafer

73 kilo: Kardelen Demir

+73 kilo: Zehra Begüm Kavukcuoğlu

Erkekler

54 kilo: Kaan Yelaldı

58 kilo: Enes Kaplan

63 kilo: İbrahim Öter

68 kilo: Berkay Erer

74 kilo: Ferhat Can Kavurat

80 kilo: Yiğithan Kılıç

87 kilo: Orkun Ateşli

+87 kilo: Emre Kutalmış Ateşli

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
