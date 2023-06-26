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Yeri ve zamanı belli oldu! İşte Ali Koç'un İsmail Kartal ile görüşeceği tarih

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Teknik direktör arayışlarında ibreyi yeniden İsmail Kartal'a çeviren Fenerbahçe, deneyimli hocayla perşembe günü görüşecek. Kartal'ın bu görüşme sonrası sarı-lacivertlilere imza atması bekleniyor.

Jorge Jesus'la yollarını ayıran ve yeni hocasını henüz açıklmayan Fenerbahçe, İsmail Kartal ile perşembe günü bir görüşme yapacak. Tarafların bu görüşme sonrası anlaşması ve sözleşme imzalaması bekleniyor.

PERŞEMBE GÖRÜŞECEKLER

UEFA Konferans Ligi'nde rakibi belli olan ve ilk maçına 27 Temmuz'da çıkacak olan Fenerbahçe, İsmail Kartal ile perşembe günü bir görüşme gerçekleştirecek.

SÖZLEŞME İMZALANACAK

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Perşembe günü İsmail Kartal ile görüşecek. İstanbul'a geldikten sonra İsmail Kartal ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir toplantı yapacak. Bu toplantıda tarafların anlaşması ve bayramdan sonra sözleşme imzalaması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

İsmail Kartal Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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