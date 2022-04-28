Yer yerinden oynayacak! Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal edildi

Galatasaray'da 26 Mart'ta düzenlenen Olağan Mali Kurul'da Burak Elmas ve yönetimi ibra edilmemiş ve sarı-kırmızılı camia seçim sürecine girmişti. Süreç mahkemeye taşınmış seçime tedbir kararı gelmişti. Tedbir kararı kaldırılan seçim bu kez İstinaf Mahkemesi tarafından iptal edildi.

SEÇİMİ DURDURMA KARARI ALINDI

Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray Kulübü Üyesi Fırat Develioğlu'nun açtığı dava sonrası seçime tedbir getirilmişti. Sonrasında 22 Nisan'da yapılan duruşmada tedbir kalkmıştı. Dava bugün istinaf mahkemesinde görüldü. İlk gelen bilgi, istinaf mahkemesinin seçimi durdurma kararı aldığı yönünde.

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