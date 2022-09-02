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Yeni Malatyaspor'da mali kriz çözüm bekliyor

Spor Haberleri

Yeni Malatyaspor'da mali kriz çözüm bekliyor

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'da yaşanan ekonomik sıkıntının çözümü için çözüm yolları aranmaya devam ediyor.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'da yaşanan ekonomik sıkıntının çözümü için çözüm yolları aranmaya devam ediyor.

Kötü bir sezonun ardından Süper Lig'den bir alt lige düşen ve borçlar nedeniyle bu yıl transfer yapamayan Yeni Malatyaspor'da göreve gelen Başkan Ahmet Yaman ve ekibi birikmiş borçların ödenmesi için girişimlerini sürdürüyor. Eski yönetimden kalan yaklaşık 300 milyon TL'nin üstündeki borcun ödenmesi için destek bekleyen Başkan Yaman'ın, bu borcun yarısını kendi ekibiyle ödeyeceğinin garantisini de verdiği biliniyor.

Önceki akşam Vali Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın da katıldığı birlik ve beraberlik yemeğinde de borç konusunun gündeme geldiği öğrenildi. Futbolcular, teknik heyet ve yönetimin de katıldığı yemekte, Başkan Ahmet Yaman'ın Vali Şahin ve Başkan Gürkan'a birikmiş borcun yarısını yönetim olarak ödeyeceklerini ilettiği öğrenildi.

Şahin ve Gürkan'ın ise kulübün geri kalan borcunun ise düzenlenecek bir gecede toplanacak yardımlarla kapatılacağı yönünde görüş bildirdiği ve bunun için ilerleyen günlerde Yeni Malatyaspor'a destek gecesi düzenlenebileceği öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yeni Malatyaspor Ahmet Yaman Spor Haberler

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