Yeni antrenör kim olacak? Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de listeye ekledi

Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrası takımın başına kimi getireceği merak konusu olan Beşiktaş'ta Filippo Inzaghi ihtimali belirdi. Siyah-beyazlıların, Ola Gunnar Solskjaer başta olmak üzere birden fazla isimle görüştüğü biliniyor.

YENİ ADAY INZAGHI

beIN SPORTS'un haberine göre, Beşiktaş'ın bir İtalyan teknik adamı daha gündemine aldığı öne sürüldü. Fabio Cannavaro'yu listesinde tutan Kara Kartal, Filippo Inzaghi'yi de adayları arasına ekledi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

An itibarıyla Salernitana'yı çalıştıran Filippo Inzaghi'nin İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Filippo Inzaghi'nin çalıştırdığı Salernitana, 17. haftası geride kalan Serie A'nın son sırasında yer alıyor. Salernitana ile 10 maça çıkan Filippo Inzaghi 2 galibiyet, 5 yenilgi ve 3 beraberlik alarak maç başına 0.9 puan ortalaması yakaladı.