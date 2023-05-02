Yatağan Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri hizmete açılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Yatağan ilçesine kazandırdığı, özellikleri ile su sporu müsabakalarına ev sahipliği yapabilecek olan Hasan Haşmet Işık Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri'nde çalışmalar tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Yatağan ilçesine kazandırdığı, özellikleri ile su sporu müsabakalarına ev sahipliği yapabilecek olan Hasan Haşmet Işık Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri'nde çalışmalar tamamlandı. İsmini Yatağan'a uzun yıllar belediye başkanı olarak hizmet eden Hasan Haşmet Işık'tan alan Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri 3 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00'da açılacak.

Tesis özelliklere ile su sporlarına da ev sahipliği yapabilecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin önemli sosyal tesis ve spor yatırımlarından biri olan Hasan Haşmet Işık Yüzme Havuzu Sosyal Tesisleri toplam 3741 metrekareden oluşuyor. Tesisin içerisinde iki havuz, soyunma, ilk yardım, antrenör, tesis amiri, hakem odaları, kafeterya, toplantı, seminer, fitness, pilates salonları bulunuyor. Su topu müsabakalarına ve antrenmanlarına ev sahipliği yapabilecek özellikteki tesiste iki yüzme havuzu bulunuyor. Bu havuzlardan büyük olanı 25 metre eninde, 33 metre boyunda olup derinliği 2.10 metre olarak inşa edildi. 10 kulvardan oluşan yüzme havuzu ayrıca 250 kişilik teleskobik tribüne sahip. Bir diğer havuz ise 6 metre en 17 metre uzunluğa sahip.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Yatağan'a kazandırdıkları Hasan Haşmet Işık Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri'nin tüm vatandaşlara hizmet edeceğini ve yeni sporcuların yetişmesine katkı sunacağını söyledi ve 3 Mayıs'ta yapılacak açılışa tüm vatandaşları davet etti. - MUĞLA