Yalova'nın Genç Bisikletçilerinden Milli Takıma Yükseliş

Yalova'da okullarda düzenlenen yetenek taramalarında keşfedilerek bisiklet sporuna başlayan ve yetiştirilen öğrenciler, milli formayla Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor.

Yalova, son yıllarda özellikle kadınlarda bisiklet milli takımına kazandırdığı sporcularla adından söz ettiriyor. Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı çerçevesinde keşfedilen öğrenciler, Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü'nde bisiklet sporuna başlıyor. Burada dağ bisikletinde Balkan Şampiyonluğu olan ve 4 kez Türkiye şampiyonluğuna ulaşan eski milli sporcu Kamil Alev tarafından yetiştirilen genç sporcular, katıldıkları şampiyonlarda elde ettikleri başarılarla Ay-Yıldızlı formayı üzerlerine geçirmeyi başarıyor. Yetenek taramalarında keşfedilen Zeynep Bayram, Elif Keklik ve Duru Koçak, milli sporcu olmanın gururunu yaşıyor. Yetenek taramasıyla gelen sporcuların kısa sürede büyük gelişim gösterdiğini vurgulayan Antrenör Kamil Alev, şöyle konuştu:

"Çocuklar yetenekli gelince onların üzerine bir şeyleri inşa etmek daha kolay oluyor. Zeynep, Duru ve Elif antrenmanlarını yapıp daha sonrasında ulusal ve uluslararası anlamdaki yarışlara katıldığı zaman orada çok güzel dereceler alıyorlar. Zeynep, Duru ve Elif'in milli takıma seçilmesi bizi tabii ki gururlandırıyor. Yaptığımız çalışmalarının, gayretlerinin, mücadelelerinin sonucunu almaları bizi her zaman mutlu etmiştir. Biz de geçmişte bu yollardan, bu sportif anlamda mücadeleden geçtiğimiz için onların bu mücadelesine ortak oluyoruz. Ben de bir Türkiye şampiyonuyum. Dağ bisikletinde dört kez Türkiye şampiyonluğum var. Ben de milli takımda uluslararası anlamda Balkan şampiyonluklarını takılmış, Ay-Yıldızlı formamızı temsil etmiş bir sporcuyken şimdi antrenör olarak da çocuklarımızın da bunları yaşaması, bu kavramlara ulaşmaları tabii ki bizi mutlu ediyor."

1980'lerde başlayan bir serüven

Alev, Yalova'nın bisiklet sporunun 1980'lerde başlayan bir serüven olduğunu ve bu günlere gelindiğini belirterek, "1980-1984 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunu kazanan büyüklerimiz var. Yalovalı sporcularımız var. Asım Kasma, Faik Yağcı gibi sokak isimlerimiz var. Onların getirmiş olduğu o başarı öyküsü kuşaklarca devam ediyor. Benim başarılı olduğum dönemdeki bir kuşak var. Belki bu 7. ya da 8. kuşak ve bundan sonra da bu şekilde devam edecektir" dedi.

U17 kategorisinde yarışan milli sporcu Zeynep Bayram, dört yıldır bisiklet sporuyla uğraştığını belirterek, "Severek yapıyorum. Bu sene son yılım, gençler kategorisine geçeceğim. İlkokulda bir tarama testine girmiştim. Orada ilerledim. Ondan sonra yetenekli olduğum sporların olduğu bir liste çıktı. Bisiklet üstte çıkmıştı. Öyle başladım. Çok mutluyum, gurur duyuyorum kendimle milli takıma katıldığım için. 2023 yılında Yol Türkiye Şampiyonu olmuştum. Bu büyük bir başarım. Sonra Balkan Şampiyonası'na katıldım MTB'de, yolda Balkan Şampiyonası'na katıldım. Balkan Şampiyonası'nda derece yapamadım. 2023'te genel klasman şampiyonu da oldum. Bu sene de bisiklette genel klasman şampiyonuyum şu an. Şu an en güncel hedefim bu yılki EYOF (Avrupa Gençlik Olimpik Festivali Avrupa Gençlik Olimpik Festivali). Ona katılmayı düşünüyorum" diye konuştu.

U-17 kategorisinde yarışan milli sporcu Elif Keklik ise 4 yıldır pedal çevirdiğini belirterek, "Milli takıma seçilmek aslında bence çok güzel. Oradaki arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz, yeni yeni arkadaşlar dinliyoruz, antrenmanlarımız verimli oluyor. 2023 MTB Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldum. O beni çok gururlandırmıştı. Onun dışında MTB Balkan Şampiyonası'nda yarışmak da güzeldi. En yakın hedefim EYOF, onun dışında da olimpiyatlara gitmek" dedi.

U-15 kategorisinde yarışan Duru Koçak ise 2 senedir yaptığı sporda genel klasman şampiyonluğu elde etmekten dolayı büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi. Koçak, 2027'de EYOF'a katılarak derece elde etmek istediğini söyledi. - YALOVA