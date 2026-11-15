Yalıkavakspor, Byala'yı 31-18 yenip EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16'ya kaldı

Yalıkavakspor, Byala'yı 31-18 yenip EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16'ya kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Yalıkavakspor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur rövanşında Byala'yı 31-18 mağlup etti. Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan maçta ilk devreyi 15-7 önde kapatan Yalıkavakspor, tur atlayarak son 16'ya kaldı.
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Yalıkavakspor, Bulgaristan'ın Byala takımını 31-18 mağlup etti.
Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresini Yalıkavakspor, 15-7 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Yalıkavakspor, karşılaşmadan 31-18 galip ayrıldı.
Bu sonuçla tur atlayan Yalıkavakspor, son 16'ya kaldı.
Kaynak: AA