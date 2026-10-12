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Y. Denizli Basket, FIBA Europe Cup'ta 14 Ekim'de Lizbon'da Benfica'ya konuk olacak.

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Y. Denizli Basket, FIBA Europe Cup'ta 14 Ekim'de Lizbon'da Benfica'ya konuk olacak.
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Y. Denizli Basket, FIBA Europe Cup G Grubu'nun ikinci haftasında 14 Ekim Çarşamba saat 22.00'de Lizbon'da SL Benfica ile karşılaşacak. Zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla dönerek gruptaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

siyahlılar, ikinci grup maçı için Portekiz deplasmanına çıkacak.

Denizli temsilcisi, FIBA Europe Cup G Grubu'nun ikinci haftasında 14 Ekim Çarşamba günü Portekiz'in başkenti Lizbon'da SL Benfica ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22.00'de başlayacak. Avrupa kupasında yoluna devam eden Y. Denizli Basket, zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla dönerek gruptaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Yeşil-siyahlı ekip, sezon başından bu yana ortaya koyduğu mücadeleyi Portekiz'de de sahaya yansıtmak istiyor.

Yoğun fikstür takımı bekliyor

Anadolu Efes deplasmanının ardından yeniden Avrupa arenasına odaklanacak olan Denizli ekibi için kısa sürede oynanacak karşılaşmalar, fiziksel ve mental açıdan önemli bir sınav olacak. Teknik ekip, yoğun maç programında oyuncuların hazır durumda tutulmasına ve takımın oyun disiplininin korunmasına önem verecek. FIBA Europe Cup'ta Denizli'yi temsil eden Y. Denizli Basket, Lizbon'da oynayacağı karşılaşmada hem galibiyet arayacak hem de grup aşamasındaki hedefleri doğrultusunda avantaj elde etmeye çalışacak.

Hedef Avrupa'da başarılı sonuç

Denizli temsilcisi, SL Benfica karşısında alacağı sonuçla Avrupa kupasındaki yolculuğuna güçlü şekilde devam etmeyi amaçlıyor. Yeşil-siyahlılar, zorlu deplasmanda ortaya koyacakları performansla Denizli'yi Avrupa sahnesinde en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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