Wimbledon'da Taylor Fritz ve Alex de Minaur, 3. tura yükseldi
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Taylor Fritz ve Alex de Minaur, rakiplerini 3-0 yenerek üçüncü tura çıktı.
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Taylor Fritz ile Alex de Minaur, isimlerini üçüncü tura yazdırdı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın dördüncü gününde yapılan müsabakalarda tek erkeklerde dünya 6 numarası ABD'li raket Fritz, vatandaşı Patrick Kypson'ı 6-2, 6-2 ve 7-5'lik skorlarla 3-0 geçerek üçüncü tura yükseldi.
Günün diğer maçında dünya 5 numarası Avustralyalı sporcu Alex de Minaur, Fransız raket Adrian Mannarino'yu 6-3, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek üst tura çıktı.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı