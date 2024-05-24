Voleybolda genç kızlar final müsabakaları Ankara'da başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Ziraat Bankkart Salonu'nda 29 Mayıs Çarşamba gününe kadar devam edecek finallerde 16 takım mücadele edecek.

Müsabakalar sonucunda gruplarında 1. ve 2. sırayı alan 8 takım, elemeli final bölümüne yükselecek.

Organizasyona 2005 ve daha yukarı doğumlu sporcular katılıyor.