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Voleybolda 2024 Veteranlar Şampiyonası İzmir'de düzenlenecek

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Voleybolda 2024 Veteranlar Şampiyonası, 31 Mayıs-2 Haziran'da İzmir'de düzenlenecek. Erkeklerde 35, 45, 50 ve 55; kadınlarda ise 30, 35 ve 40 yaş gruplarında takımlar oluşturulacak.

Voleybolda 2024 Veteranlar Şampiyonası, 31 Mayıs-2 Haziran'da İzmir'de düzenlenecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Halkapınar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek organizasyonda erkeklerde 35, 45, 50 ve 55; kadınlarda ise 30, 35 ve 40 yaş gruplarında takımlar oluşturulacak.

TVF, müracaat sayısına göre yaş gruplarını değiştirebilecek.

Kaynak: AA / Spor

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