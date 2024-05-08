Voleybolda 2024 Veteranlar Şampiyonası İzmir'de düzenlenecek

Voleybolda 2024 Veteranlar Şampiyonası, 31 Mayıs-2 Haziran'da İzmir'de düzenlenecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Halkapınar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek organizasyonda erkeklerde 35, 45, 50 ve 55; kadınlarda ise 30, 35 ve 40 yaş gruplarında takımlar oluşturulacak.

TVF, müracaat sayısına göre yaş gruplarını değiştirebilecek.